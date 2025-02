Secoloditalia.it - Il Papa ricoverato al Gemelli per un’infenzione polmonare. L’infettivologo: “Ha 88 anni, bisogna stare molto attenti”

Francesco è statoal policlinico Agostino“per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”. Lo fa sapere la Santa sede comunicando che per questo motivo Bergoglio salterà anche l’udienza giubilare. L’infezionedel pontefice continua da quando è tornato dal viaggio in Corsica, ma nonostante tutto in questi giorni ha tenuto molte udienze nella residenza di Casa Santa Marta, affidando la lettura dei testi ai suoi collaboratori. Lo stesso scenario si è verificato anche al Giubileo della forze armate di domenica scorsa, quando a causa della difficoltà respiratorie ha dovuto interrompere la lettura.I problemi di salute del, che ha 88, si sono infittiti negli ultimi tempi.