Iltempo.it - Il Papa ricoverato al Gemelli per la bronchite: "Accertamenti necessari". Cosa trapela

La Sala Stampa della Santa Sede ha diramato intorno alle ore 11 di questa mattina una nota che conferma quanto si temeva da giorni: le condizioni diFrancesco sono effettivamente più serie di quanto si potesse pensare. Nonostante le sue reticenze, l'equipe medica che lo segue ha deciso per il ricovero del pontefice presso il Policlinico Agostino. Nella nota inviata ai giornalisti accreditati e alle agenzie di stampa si legge quanto segue: “Questa mattina, al termine delle udienze,Francesco si ricovera al Policlinico Agostinoper alcunidiagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per latutt'ora in corso”. Che le condizioni delstavolta destassero seria preoccupazione si era d'altronde capito già nei giorni scorsi.