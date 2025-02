Unlimitednews.it - Il Papa ricoverato al Gemelli per accertamenti e cure per la bronchite

ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina, al termine delle udienze,Francesco si ricovera al Policlinico Agostinoper alcuni necessaridiagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero leper latutt’ora in corso”. Lo rende noto la sala stampa vaticana.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo