Il nuovo aggiornamento di Michael B. Jordan su Creed IV è deludente (ma giusto)

B., protagonista della serienel ruolo di Adonis, ci aggiorna su un possibileIV. L’attore si è seduto con GQ per un video in cui ha riflettuto su alcuni dei suoi progetti più famosi, e la serieè stata messa in evidenza. Quando si è parlato della possibilità di un altro capitolo,si è detto aperto all’idea di realizzareIV, ma ha lasciato intendere che non sarà realizzato a breve. Non vuole fare un sequel solo per il gusto di continuare il franchise; tornerà quando sarà il momentoe ci sarà una grande storia per il film.“Sì, prima o poi il quarto. Non so quando”, ha detto. “Ma abbiamo lasciato la porta aperta per costruire il franchise. Il mio pensiero è che non voglio fare un film tanto per farlo. Dagli un po’ di tempo per respirare.