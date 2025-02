Ilrestodelcarlino.it - “Il nostro San Valentino speciale dopo 65 anni”

Lugo (Ravenna), 14 febbraio 2025 – Era il 14 febbraio del 1960, all’epoca la festa di Sanera ben lungi dall’avere la risonanza che ha attualmente, ma loro innamorati lo erano davvero e davanti al sacerdote dissero il loro “sì”. Una promessa d’amore che li ha portati oggi a festeggiare i 65di matrimonio. Lui è Vincenzo Brizi, lei Elisabetta Curzi, originari di Sassocorvaro si sono trasferiti a Lugo poco prima di sposarsi. A proposito di coincidenze, a Sassocorvaro sono custodite le reliquie del Santo degli innamorati. Orfano di guerra, Vincenzo è stato muratore fin dai suoi 12per poter aiutare la sua mamma a crescere i fratelli minori, ma a Lugo lo conoscono in tanti perché è stato il bidello dell’Ipsia, poi, andato in pensione, ha aiutato la moglie che nel frattempo era diventata titolare della macelleria ‘Dalla campagna alla cucina’, molto in voga negli‘70 e ‘80.