Ilrestodelcarlino.it - “Il nostro bacio nel videoclip di Alfa”: nel giorno di San Valentino la storia di Tommaso e Sveva

Ancona, 14 febbraio 2025 – C’è un filo rosso che unisce le coppie, soprattutto quelle che vivono a distanza e incontrarsi e vedersi per stare insieme qualchecomporta sacrifici, incastri di lavoro, di studio, di tempo a disposizione per l’altra dolce metà. Ecco che la stazione ferroviaria diventa quel filo rosso in tanti week end, Natali, Pasque, compleanni e in tutte quelle occasioni speciali che permettono di ricongiungersi e stringersi in un abbraccio. Quello diScarpini, 21 anni, anconetano eCherasco, 20 anni, torinese, fatto alla stazione di Ancona, in uno dei loro incontri per rivedersi dopo settimane di assenza, è finito nel video musicale del singolo di, cantante molto in voga tra i giovani e che ha esordito a Sanremo 2024. La canzone del video è “Il filo rosso”, uscita ad ottobre, trasmessa in radio e canticchiata un po’ da tutti.