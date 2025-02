Anteprima24.it - Il “normanno d’Altavilla” sarà ospite de ‘La Casa di Ilde’

Tempo di lettura: 3 minutiSabato 15 febbraio, alle ore 18,00 presso Ladi Ilde – maison de charme et d’art a Morcone, residenza per artisti e scrittori dell’impresa culturale ‘Kinetès-Arte.Cultura.Ricerca.Impresa.’ si terrà la presentazione di un singolare progetto di ricerca, restauro e valorizzazione avviato dal Comune di Altavilla Irpina in collaborazione con il GAL Partenio.Tutto parte dal rinvenimento, in uno scavo archeologico avviato dopo il terremoto degli anni Ottanta nella cripta della Collegiata dell’Assunta, ora Santuario Diocesano di Altavilla Irpina, di tre soli fagioli nel taschino di un panciotto indossato da un uomo di alta statura che l’archeologa Lucia Portoghesi, responsabile di quella straordinaria operazione di scavo e di restauro, definì “”. L’abito di quell’uomo, insieme a molti altri abiti e accessori di abbigliamento rinvenuti su centinaia di salme lì sepolte, fu restaurato ed esposto nel Museo della Gente senza Storia (MUGEsS), i preziosi legumi, invece, furono gelosamente conservati dal bibliotecario Raffaele Sarti, presso i locali della Biblioteca Comunale.