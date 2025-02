Ilfattoquotidiano.it - Il neoliberismo ha invaso la nostra vita: così possiamo rompere l’incantesimo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il modello economico neoliberista e capitalista halacoscienza, i nostri pensieri, le nostre parole per arrivare alle nostre azioni. Come una vera e propria religione ha condizionato e condiziona il nostro agire su innumerevoli aspetti del nostro vivere quotidiano. La religione del profitto ci costringe ad esempio a guardare il particolare, a restare focalizzati su eventi ben precisi e temporanei: gli indici di borsa, le azioni che salgono e scendono, le breaking news, le notifiche sugli smartphone. Sono la scintilla del momento, la polvere di glitter, in psicologia verrebbero definiti i trigger, che scatenano le nostre reazioni istintive, come quelle al consumo sfrenato. Un mix di desideri indotti e paura, pompata da tg, smartphone e media, ci tengono immobili sul nostro divano con la testa china,come resta immobilizzato un cerbiatto investito da una luce accecante di un suv sulla strada, mantenendo in catena il nostro pensiero lento, laterale e critico, che ci permette lo sguardo profondo della realtà.