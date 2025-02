Ilrestodelcarlino.it - Il negozio di abbigliamento si riconverte in un centro di ricamo e stampa

Ildisiin attività die riparazione di capi. Questo è il passaggio cruciale che vede allandia posto sulla via Cervese a Sant’Egidio, gestito da Davide Avarello e dalla madre (nella foto). "Il settore dell’– spiega Avarello – è attraversato da tempo da una crisi strutturale. Noi vi avevamo operato con il‘Rosy’ e a un certo punto abbiamo cominciato ad interrogarci sull’opportunità di innovare specializzandoci in un ramo che potesse andare incontro alle esigenze di una clientela il più possibile estesa, nello specifico quella interessata ale la. Ci siamo decisi e abbiamo operato la svolta. Il nostroè svolto da macchine ricamatrici di ultima generazione, all’avanguardia per ricreare fedelmente qualsiasi idea del cliente, mentre non svolgiamo ila mano.