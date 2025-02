Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: parla Ceravolo

Leggi su Terzotemponapoli.com

Hato anche delil dirigente sportivo Francoa 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.È stata una settimana di coppe europee. Crede che ci siano ancora possibilità per Milan, Atalanta e Juventus di approdare agli ottavi?“Sì, naturalmente Atalanta e Milan devono giocare in casa, quindi hanno ancora delle possibilità. Poi, sulla carta, le loro avversarie non sembrano avere qualcosa in più. Per cui, resto ottimista per il ritorno. Milan ed Atalanta dovranno dare il massimo, mentre la Juve, che ha già vinto, parte avvantaggiata e ha una buona possibilità di passare il turno”.Ieri, invece, la Roma è stata protagonista di una gara molto polemica, soprattutto per le dichiarazioni di Claudio Ranieri, che si è lamentato dell’arbitraggio.