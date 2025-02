Quotidiano.net - Il monitor perfetto per giocare online: prezzo shock per poche ore, con lo sconto dell’11%

Ilda gaming di Minifire è un prodotto grande e generoso con un pannello da 27 pollici progettato per offrire un’esperienza di gioco fluida e immersiva, grazie a specifiche tecniche di alto livello. Vanta una risoluzione WQHD 2K (2560 x 1440), ha il refresh rate di 180 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms, per una reattività senza eguali. Lo troverai fantastico per il gaming competitivo e il merito è anche della tecnologia AMD FreeSync+ che serve per assicurare una sincronizzazione ottimale con la GPU, eliminando tearing e stuttering. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 169,99€, con l’11% di, un’opportunità interessante per chi vuole migliorare il proprio setup senza spendere una fortuna. Compralo oggi, è ilda prendereda gaming Minifire da 27” con risoluzione WQHD 2K: prestazioni elevate per il gaming, ora in promozione su Amazon IlMinifire utilizza un pannello Rapid IPS, che offre colori vividi, contrasti ben bilanciati e ampi angoli di visione, migliorando sia l’esperienza di gioco che quella multimediale.