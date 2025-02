Ilrestodelcarlino.it - Il mondo della musica piange Monia Angeli La cantante bellariese si è spenta a 50 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bellaria, 14 febbraio 2025 – Non ce l’ha fatta. La, 50, si èieri dopo una lunga malattia.combatteva dacontro un tumore. Ma nonostante le condizioni di salute sempre più gravi, ha continuato a cantare e a esibirsi fino a poche settimane fa. L’amore per laè stata la sua terapia. Un amore sbocciato quandoera un’adolescente.la, figlia di albergatori, aveva fatto la sua vita.jazz e swing, ha curato tantissimi progetti, ha collaborato e diretto scuole di, ha insegnato ai giovani l’amore per la. Nella sua lunga carriera ha collaborato con tanti grandi artisti: da Mogol a Paul Young, da Franco Califano a Tony Renis, Paolo Villaggio a Gene Gnocchi, solo per citarne alcuni, e poi Fabrizio Bosso e tanti altri jazzisti.