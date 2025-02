Ilfattoquotidiano.it - Il mistero dell’auto parcheggiata in aeroporto da un anno: il biglietto ha superato i 200mila euro, ma il proprietario è un “fantasma”

Un parcheggio da record, ma non per la velocità, bensì per la durata. e il costo. È la bizzarra vicenda di una Volkswagen Golf di quinta generazione, targata Hver, abbandonata da oltre unnel parcheggio breve termine dell’di Berlino-Brandeburgo. Un “soggiorno” che ha fatto lievitare il conto della sosta a oltre, trasformando l’auto in un vero e proprio.Il parcheggio in questione è di quelli “kiss & go”, pensato per soste brevissime, giusto il tempo di scaricare passeggeri e bagagli. I primi 10 minuti sono gratuiti, ma poi la tariffa schizza a 23all’ora, per un totale di 552al giorno. Un costo che, moltiplicato per oltre undi permanenza, ha raggiunto una cifra astronomica. Ma chi è ildi questa Golf “dimenticata”? E perché l’auto è stata abbandonata? Domande a cui, per ora, non c’è risposta.