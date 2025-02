Lortica.it - Il “Miraculo” del Pio: un gioco, un colpo fortunato e un detto che è rimasto

Un tempo si giocava a “bullini” fino alle medie, e uno dei giochi era il “Pio”. Ora vi spiego come si giocava:Vi erano i bullini da uno, gli schizzini da due, da quattro e persino da otto.Si poneva una posta da 6, 8 o 10.Potevano esserci anche 80 “bullini” in palio. Si contava da una linea, 80 passi, si mettevano 79 bullini in fila, partendo da quelli di minor valore, e, isolato e distanziato, il Pio, quello che aveva maggior valore.Avveniva la conta, “il conto”, e il sorteggiato tirava per primo dalla distanza di 80 passi. Di regola, si lanciava con una sfera di ferro e, se si colpiva uno dei bullini, si prendevano anche quelli di minor valore, dalla sua posizione fino alla fine della fila, restando quelli di maggior valore e il Pio.A questo punto il giocatore successivo accorciava la distanza del tiro, fino al numero di passi corrispondente ai “bullini” rimasti.