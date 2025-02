Ilfattoquotidiano.it - “Il mio team per Sanremo 2025 mi ha regalato delle mutande con una pannocchia disegnata sopra. Il futuro in tv? Ho ancora da dare alla musica”: lo rivela Mahmood

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Staseraoltre a co-condurre si appresta a preparare una esibizione da “Superbowl”. Così ha spoilerato oggi l’organizzazione del Festival di. Nel frattempo il cantautore ha incontrato la stampa stamane: “Io non ho riti scaramantici. Devo trovarne uno. Adesso ci penso. La mia crew mi hacon una”.Poi i ringraziamenti di rito: “Sono contento di essere qui con Geppi (Cucciari, la sua collega di stasera, ndr), l’amo tanto. Carlo mi ha detto che devo essere spontaneo, il problema è che da spontaneo dico un sacco di ca**ate. Quindi devo essere spontaneo in maniera televisiva. Sono felice. Lo vivrò più di istinto, è un modo per mettermiprova perché non l’ho mai fatto. Sicuro non mi sentirò mai finefine. Geppi sa come riempire i vuoti, io“.