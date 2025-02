Iltempo.it - Il ministro Schillaci: a Casa Sanremo per promuovere la prevenzione | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

Siamo con ildove il Ministero della Salute ha lanciato la campagna diper la promozione degli stili di vita sani e gli screening oncologiciPartiamo da un dato : 40% mortalità tumori è prevenibile, ma ancora tanti cittadini non si sottopongono agli screening, anche quando ricevono l'invito. Quali sono le principali sfide che il Ministero deve affrontare perlae come intende superarle? Dobbiamo convincere sempre più cittadini a seguire stili di vita corretti e partecipare agli screening gratuiti che offre il servizio sanitario. Siamo una delle Nazioni più longeve al mondo, ma oltre a vivere di più bisogna vivere meglio. In questo modo si contribuisce anche a garantire la sostenibilità del servizio sanitario nazionale. Oggi le Regioni spendono inil 5% di quello che ricevono dallo Stato: voglio portare questa percentuale al 7-8%, perché laè un investimento, non è una spesa.