Cityrumors.it - Il Milleproroghe 2025: ecco tutte le Novità

Leggi su Cityrumors.it

Il decreto-leggeporta con sé una serie di importanti misure per cittadini, per le imprese e relative al fisco.Scopriamo le principali, tra cui la rottamazione delle cartelle esattoriali, il rinvio della sugar tax, l’obbligo di assicurazione per le imprese contro eventi catastrofali e altre misure che riguardano l’amministrazione fiscale e la sanità.Ci sonoper ilcityrumors.it foto AnsaIlè una legge importante che si inserisce in un panorama di riforme fiscali, economiche e sanitarie destinate ad avere un impatto diretto su cittadini e imprese. La riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle esattoriali, il rinvio della sugar tax, e l’obbligo di assicurazione per le imprese sono solo alcune delle misure di rilievo.