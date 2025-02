Ilnapolista.it - Il Milan si è rinforzato solo tecnicamente, la personalità è quella dei tempi di Pioli (Il Giornale)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilha perso 1-0 contro il Feyenoord l’andata dei playoff di Champions, fuori casa. Se nel mercato di gennaio i rossoneri sembrano essersi rinforzati, ci sono ancora delle lacune da colmare, e non sul piano tecnico.Ilsi è, laè rimasta la stessaFranco Ordine scrive su Il:Equilibrio, equilibrio, invocato aello, ma continua a essere il peccato mortale di questocaduto ancora una volta in Champions, proprio come a Zagabria. E se alla mancanza di equilibrio inteso come strategia tattica, per la presenza di 4 stelle in attacco con un centrocampo che serve a proteggere la difesa, si aggiunge il difetto atavico del gruppo, l’inaffidabilità dinanzi a prove decisive, allora il quadro psico-calcistico è davvero completo. E non riguardaConceiçao perché ci sono tracce di continuità viziosa con le precedenti stagioni, a cominciare da Stefanoche si arrese alla Roma di De Rossi in Europa League.