Il Milan già trema per Santiago Gimenez, non c’è pace per i tifosi rossoneri

Ilnon può sorridere pensando a, c’è già una grandissima ombra sul centravanti messicano che sta preoccupando iL’acquisto più oneroso della campagnaista di gennaio, si è presentato nel migliore dei modi contro l’Empoli, mentre ha affrontato qualche difficoltà in più contro i suoi ex compagni del Feyenoord. In 83? l’ha vista veramente poco.Ilgiàper, non c’èper i(TvPlay – ANSA) Ilnon è apparso nella sua serata migliore contro il Feyenoord, nel play-off di andata di Champions League. Una sconfitta di misura che può essere tranquillamente ribaltata nel match di ritorno, la prossima settimana a San Siro, ma che ha aperto alcuni interrogativi all’interno dello spogliatoio. Sergio Conceiçao deve correggere leggermente il tiro in certi tipi di gare e forse lo schieramento a super trazione anteriore, con praticamente 4 punte in contemporanea non è gestibile sempre.