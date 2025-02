Lanazione.it - Il Meyer accoglie un altro bambino palestinese: dovrà essere curato per le conseguenze di un’esplosione

Firenze, 14 febbraio 2025 - Iltorna adre un piccolo originario della Palestina, insieme alla sua mamma e ai due fratellini. Unfratello, accompagnato dal padre, era già statonei mesi scorsi, sempre all’ospedale pediatrico fiorentino. Il, arrivato la notte scorsa, ha appena due anni eper ledi: il trauma gli ha provocato una emorragia, oltre a crisi epilettiche che non rispondono per ora ai trattamenti farmacologici. Il ricongiungimento familiare di questa notte è stato reso possibile nell’ambito di un programma di assistenza umanitaria del governo italiano. La sua famiglia, insieme ad altre, ha lasciato la Palestina, ha attraversato il valico di Rafah per entrare in Egitto e da Il Cairo è volata in Italia a bordo di un velivolo dell’Aeronautica messo a disposizione dal Ministero della Difesa.