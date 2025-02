Lanazione.it - Il meteo che non fa paura. Poche disdette negli hotel per il primo corso bagnato

di Gaia Parrini Sono stati giorni, ore e attimi di panico, quelli che hanno preceduto ilmascherato, tra chi, senza sosta, e senza posa, caricava pagine e pagine di previsioni, scongiurando che il maltempo colpisse il lungomare e chi, come gli artisti, mettendo a punto gli ultimi movimenti, da uno spioncino dell’hangar spiavano e controllavano il cielo, impauriti che la pioggia potesse rovinare, in grande apertura, i loro lavori. E che, alla fine, li ha solo sfiorati. Carnevale, Carnevale fortunato, si potrebbe dire, anche per unrimandato a causa dell’allertae che, alla fin fine, è stato davvero fortunato, per la pioggia non abbandonante che ha colpito, solo sul finale, le maschere e i carri posizionati lungo la passeggiata. Un po’ meno fortunati, invece, sono stati i turisti che da fuori regione, o addirittura Paese, dalla Puglia, come dall’Austria, erano arrivati appositamente per godersi lo spettacolo viareggino.