Lanazione.it - Il Master “Eneo Mian” in medicina termale: una realtà nazionale in continua crescita

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 14 febbraio 2025 – Una consolidatain: così si è concluso il corso del 2024 deldi Secondo Livello ine Idrologia Medica dell’Università di Pisa, diretto dal professor Marco Romanelli, Professore Ordinario di Dermatologia nell’attoscano:intitolato al professor, padre nobile della dermatologia italiana e del termalismo, che è stato anche Direttore di Scuola di Specializzazione in Idrologia Medica, oltre alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia presso l’Università di Pisa, da lui diretta per due decenni e portata alla ribalta scientifica inter. Uno straordinario successo per questo, in grado di realizzare dieci moduli itineranti tra le principali stazioni termali italiane, con relatori di spicco e nomi importanti del termalismo inter, con l’edizione 2025 già iniziata nel gennaio 2025.