Il live-action di Dungeons & Dragons su Netflix è in lavorazione nella migliore ambientazione

Una seriesuè in fase di sviluppo presso, con Shawn Levy come produttore e Drew Crevello come sceneggiatore e showrunner. Secondo quanto riportato da Deadline, la serie si intitolerà The Forgotten Realms, a indicare che si svolgerà nell’fantasy più iconica del gioco di ruolo da tavolo. Ciò significa che potrebbe incorporare alcuni dei personaggi che già conosciamo e amiamo, come Drizz’t Do’Urden, e adattare storie che i fan già conoscono. Gli addetti ai lavori hanno dichiarato che la storia non è legata al film del 2023 Honor Among Thieves. Hasbro Entertainment è a bordo della serie, ma finora nessuna delle società coinvolte ha commentato ufficialmente la notizia.Una potenziale serie diè in cantiere da alcuni anni, ma il talento sembra essersi allineato perfettamente per questa incarnazione.