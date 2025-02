Iodonna.it - Il guardaroba della Primavera 2025 non potrà fare a meno di un completo sartoriale. Tra giacche doppiopetto e pantaloni morbidi, i modelli più versatili e chic

Come una caccia al tesoro. Stagione dopo stagione, la ricerca per ilperfetto non si ferma mai. L’ensemble composto da giacca e, infatti, è chiamato a rispondere ad esigenze differenti, tra comfort e professionalità, glamour e femminilità. Anche nel caso del tailleur donna elegante curvy. Stivali per curvy: imigliori per valorizzare il fisico X Il coordinato protagonista dell’abbigliamento plus-size, allora, si rinnova in vista