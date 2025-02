Movieplayer.it - Il Grande Fratello crolla contro la terza serata di Sanremo 2025: gli ascolti di giovedì 13 febbraio

Leggi su Movieplayer.it

La corazzata musicale condotta da Carlo Conti continua a macinare record, tutta l'Italia (o quasi) sembra concentrata a seguire il festival, in un modo o nell'altro. Anche ladella 75 edizione del Festival diha registratoottimi, stracciando il. Lache ha visto l'intervento dei Duran Duran, presenti in veste di super ospiti internazionali 40 anni dopo la prima apparizione, e la presenza di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa a fianco di Carlo Conti, ha registrato 10,7 milioni di spettatori di media e 59,8% di share in Total Audience, confermando il successo di questa edizione. Nello specifico, il segmentoStart dalle 20:43 alle 21:19 ha ottenuto 12,649 milioni con il 52,1% di share, la prima parte .