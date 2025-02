Ilrestodelcarlino.it - Il grande ciclismo nelle Marche, dal Giro d’Italia alla Tirreno Adriatico: tutte le tappe

Ancona, 14 febbraio 2025 - Tre eventi diinternazionale, seinei prossimi mesi, 900 chilometri percorsi dai corridori sulle strade della nostra regione, con il conseguente beneficio in termini di visibilità, di turismo, di economia nel territorio, specialmente nell'entroterra. Lemarchigiane diWomen sono state presentate stamattina in Regione,presenza del presidente Francesco Acquaroli, degli assessori Francesco Baldelli e Goffredo Brandoni (più Chiara Biondi collegata da remoto), del senatore e commissario per la ricostruzione Guido Castelli, dell’ex presidente di FederLino Secchi, del presidente ConiFabio Luna e, naturalmente, con la presenza di Mauro Vegni, direttore delper Rcs Sport nonché direttore del