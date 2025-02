Lanazione.it - Il grande Carnevale di Asciano. Ecco il programma della festa

Ildicelebra la sua 50ª edizione con tre domeniche diche trasformeranno il borgo delle Crete Senesi in unpalcoscenico a cielo aperto. L’evento, inil 16 e 23 Febbraio e il 2 Marzo, offre un ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccoli, tra tradizione, spettacolo e divertimento. A rendere ancora più speciale questa edizione, due imperdibili eventi arricchiranno l’ultimo weekend di: il Carnival Party di Venerdì 28 Febbraio, una serata di musica e divertimento, e “La” che si terrà Sabato 1 Marzo, dedicata ai festeggiamenti50ª edizione. Ilinizierà il 16 Febbraio, e prenderà il via alle 11 con il Trenino di Meio, il simbolo deldi, pronto a regalare momenti di gioia ai più piccoli. Nel pomeriggio, dalle 15, il borgo si animerà con unasfilata tra le vie del centro, arricchita dalle esibizionicartoon cover band Miwa e i Suoi Componenti e dall’imponente Cromosauro, un’animazione itinerante.