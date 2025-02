Il fratello di Tortu indagato | accuse di spionaggio su Jacobs

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Terremoto nell'atletica azzurra. Giacomodi Filippo, velocista e oro a Tokyo 2020 con la 4×100, èdalla procura di Milano per concorso in presunte intercettazioni abusive in un filone dell'inchiesta milanese sul presunto dossieraggio che vede al centro la società Equalize. La vicenda, già nota, riguarda il presuntoai .