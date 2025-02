Ilnapolista.it - Il fratello di Tortu fece spiare Jacobs per scoprire tracce di doping. Tortu: «Non sapevo nulla»

Leggi su Ilnapolista.it

Ildiperdi: «Non»Lo scoop è del Fatto quotidiano che ha pubblicato un articolo dal titolo: “Ildi Filippovoleva le analisi di”.Il Fatto scrive così:Antipatia agonistica, non molto di più, ha sempre diviso i campionissimi dell’atletica leggera Marcele Filippo. Italiano classe ’94 con cittadinanza americana il primo, milanese di quattro anni più giovane il secondo. Antipatia si diceva, ma forse meglio dire sano agonismo. Finora. Perché nessuno poteva immaginare che questa rivalità si sarebbe trasformata in una storia di spionaggio ordito daldinei confronti di.Il caso clamoroso, per quel che risulta al Fatto, emerge dalle parole dell’ex poliziotto Carmine Gallo indagato nell’inchiesta sulla società Equalize coordinata dal pm Francesco De Tommasi.