Il fratello di Filippo Tortu indagato per il presunto spionaggio su Marcell Jacobs

L’inchiesta milanese sulle presunte intercettazioni abusive legate alla società Equalize si è arricchita di un nuovo nome tra gli indagati: Giacomodi, velocista e campione olimpico nella 4×100 a Tokyo 2020.per concorso in intercettazioni illecite, in relazione a unai danni di, vincitore di due ori olimpici in Giappone. Secondo le dichiarazioni messe a verbale dall’ex superpoliziotto Carmine Gallo,avrebbe richiesto informazioni sugli esiti di analisi del sangue dinel settembre 2020.La richiesta di accesso a chat private trae il suo staffDalle carte emergerebbe inoltre la richiesta di accedere a messaggi e chat private tra l’atleta e il suo staff, tra cui il managero Magnani, l’allenatore Paolo Camossi e il nutrizionista Giacomo Spazzini.