Agi.it - Il fratello del velocista Tortu indagato per spionaggio a Jacobs

AGI - Giacomodel corridore olimpionico Filippo, èdalla procura di Milano in qualità di presunto mandante del tentativo di spiare Marcelle il suo staff nell'ambito dell'inchiesta della Dda e della Procura nazionale antimafia sulla centrale milanese di dossieraggi illeciti. A fare il nome di Giacomosarebbe stato l'ex poliziotto Carmine Gallo, amministratore delegato di Equalize, in uno degli interrogatori resi con il pm della Dda Francesco De Tommasi e i carabinieri del nucleo investigativo di Varese e dopo essere finito agli arresti domiciliari. Ildi, anche per il tramite di un avvocato padovano, sarebbe stato interessato a conoscere gli esiti degli esami del sangue di, fresco vincitore dei 100 metri alle olimpiadi di Tokyo, ma anche il contenuto di telefonate e chat trae il suo staff.