Il fiuto del cane Axel conduce i carabinieri davanti ad una porta blindata | la scoperta

Al Parco Verde ildele la prontezza deihanno svelato una piazza di spaccio. Un 32enne è finito in manette. L’arresto è frutto di un servizio straordinario di controllo del territorio.L'uomo era in strada poco distante dall’ingresso della palazzina in cui vive.