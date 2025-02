Ilnapolista.it - Il figlio di Inzaghi al boss dei parcheggi di San Siro: «Io e papà cercheremo sempre di farti un favore»

Ildialdeidi San: «Io ediun»Repubblica racconta la storia di Pino, al secolo Giuseppe Caminiti, definito nel titolo ildei. Tutta l’Inter lo cercava per un, scrive Repubblica:Tutti all’Inter cercavano Pino. E Pino c’era per tutti, e pure per i loro parenti. Simonee il— e procuratore — Tommaso. Çalhanoglu e Frattesi. Bastoni e Barella. Perfino gli ex: da Nainggolan (attualmente coinvolto in Belgio in una vicenda di narcotraffico) a Brozovic, da Lukaku («È il benvenuto, lo abbraccio forte») a Sensi e D’Ambrosio, ai loro compagni al Monza Birindelli e Izzo, fino a Bonera, tecnico della primavera del Milan. Ilda chiedere a Giuseppe Caminiti erail solito: l’accesso ai pochi e selezionati posti delo sotterraneo di San, magari in cambio di biglietti, una maglia, una foto o un video di auguri.