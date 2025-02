Ilfoglio.it - Il Festival sarà pure noioso, ma il “fuori Festival” stavolta è very cool

Leggi su Ilfoglio.it

Nonostante il grande successo di ascolti, c’è chi da casa mugugna che questa edizione deldi Sanremo firmata Carlo Conti sia più noiosa delle ultime a cui ci aveva abituati Amadeus. Ma questo non vale per quel che avvienedall’Ariston: “il”, come direbbero a Milano se Sanremo fosse una week, è molto più vivace che in passato. Evidentemente l’anno scorso non ero l’unico a essersi annoiato tantissimo a Sanremo, visto che quest’anno la night life sanremese si è riaccesa con gran dispiegamento di forze. Le feste sono partite già lunedì sera, prima del: in concomitanza ci sono stati il party di Vanity Fair e quello del Fantasanremo. Il primo era il “place to be”: invitati selezionati con criteri eugenetici per accedere a un party fighetto e patinato, con i fotografi, i completi, i cocktail; ma poi chi poteva scappava da lì e veniva a divertirsi al Forte Santa Tecla, festa più “sfasciona” sin dall’organizzazione: seicento persone in lista, più di quanti la capienza potesse consentire, con il risultato che dentro c’erano duecento persone equattrocento – praticamente in strada c’era una seconda festa, peccato la pioggia.