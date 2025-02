Lettera43.it - Il Festival di Sanremo si conferma un tremendo incubatore di abilismo

Leggi su Lettera43.it

non ce l’ha fatta nemmeno quest’anno a non trasformarsi in undi, la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. L’abbiamo visto quando Carlo Conti e Jovanotti hanno ricordato Sammy Basso, attivista per i diritti delle persone con disabilità, deceduto lo scorso ottobre. «Persona meravigliosa, essere umano straordinario», «Sammy che, con poche parole, ci fece capire quanto amava la vita, nonostante tutto amava la vita, ci ha insegnato cosa vuol dire amare la vita», «lo portavo sul palco, lo tenevo in braccio, pesava come una mela e la gente impazziva. Sembrava che portassi sul palco una rock star». Così l’hanno descritto, come un esempio da imitare non perché avesse conseguito due lauree e fondato insieme ai suoi genitori l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, ma perché «nonostante tutto» – e cioè nonostante la sua condizione fisica – «amava la vita e ci ha insegnato cosa vuol dire amare la vita».