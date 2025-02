Ilprimatonazionale.it - Il fascismo responsabile delle foibe?Un’argomentazione che non regge

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 14 feb – Si continua a parlare die di foibe. Il «Giorno del Ricordo» non ha mai ricevuto in Italia, da una precisa parte politica, una benevola accoglienza. Fin dalla sua istituzione, nel 2004. La commemorazionevittimefoibe e dell’esodo istriano, dalmata e giuliano, da atto doveroso di pietas, da momento di riflessione collettiva inteso a creare una memoria nazionale condivisa (secondo la lezione di Renan, per cui un popolo è davvero tale se quelli che lo compongono hanno affrontato insieme dei sacrifici e se, sempre insieme, hanno sofferto i medesimi mali) – è purtroppo divenuta, nella distorsione di significato promossa dalla sinistra più ostinatamente aggrappata ai brandelli del mito resistenziale, una «commemorazione fascista». Ed è questo il motivo per cui, in tali ambienti della gauche nostrana, la ricorrenza del 10 Febbraio è depotenziata.