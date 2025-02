Sport.quotidiano.net - Il doppio clean sheet del Sassuolo. E il ritorno di Romagna si avvicina

di Lorenzo LonghiZero reti subite contro la Juve Stabia al Mapei due settimane fa, zero sabato a Mantova: i dueconsecutivi fatti registrare dalnelle ultime gare hanno iniziato a risistemare anche le statistiche difensive, considerando che la squadra neroverde, in precedenza, aveva incassato reti in otto gare di fila, vale a dire dal 5-1 con la Sampdoria sino alla sconfitta 2-1 con lo Spezia, periodo peraltro coincidente con l’assenza per infortunio di Filippo. Ebbene: ildella porta imbattuta ha permesso anche di aggiornare questo aspetto, dal momento che il difensore, nelle ultime due gare, era sì fra i convocati, ma è rimasto in entrambi i casi in panchina, con Lovato e Muharemovic a formare le coppia centrale nell’uno e nell’altro caso. Un aspetto, quest’ultimo, molto positivo, anche perché ha permesso a Grosso di non forzare il rientro dell 27enne ex Reggiana: il suocomunque sie sarà particolarmente importante nella fase decisiva della stagione.