Davidemaggio.it - Il dissing di Tony Effe a Carlo Conti

non ha smaltito del tutto la rabbia per la collana che non ha potuto sfoggiare ieri sera all’Ariston: è di poco fa una storia Instagram nella quale minaccia di non salire sul palco stasera se la cosa dovesse ripetersi.Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantareha scritto, taggando proprioper far arrivare il messaggio forte e chiaro. Il conduttore, informato della cosa mentre era in collegamento con Alberto Matano, non l’ha presa molto sul serio, affermando che certi controlli esulano dalla sua competenza e prendendola quasi a ridere. Io non lo so (cosa è successo ieri), perchè ero in onda, sono cose che non mi riguardano. E’ una serie di controlli che vengono fatti da delle persone della nostra azienda che hanno questo compito e avranno ritenuto non corretta quella catena, credo fosse una catena.