Ilrestodelcarlino.it - Il dissesto in montagna. Un convegno martedì 18

Il circolo Pd di Casola Valsenio ha organizzato per18 febbraio, alle 20.30, nella sala polivalente Vecchi Magazzini di via Fondazza, un’assemblea pubblica sulla situazione delidrogeologico e della viabilità comunale e provinciale extraurbana, oltre che sulle concrete possibilità di ripristino e ricostruzione di strade fondamentali per l’economia agricola delle aree collinari e montane. Ad intervenire saranno il sindaco di Casola Valsenio Maurizio Nati e quello di Castel Bolognese Luca Della Godenza, delegato all’Unione per la viabilità.