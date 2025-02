Sport.quotidiano.net - Il diesse sul match all’Helvia Recina. Crocetti: "Tolentino in forma. Cerchiamo un risultato prestigioso»

"È una partita in cui dare il massimo per provare a ottenere un. Ci arriviamo in un buon periodo di, in cui la squadra sta dimostrando tutta la sua qualità". Così Giorgio(foto),del, in vista del derby con la Maceratese. I cremisi sognano il secondo blitz esterno consecutivo dopo la vittoria sul campo del Chiesanuova. "Andiamo a Macerata – aggiunge il– con la consapevolezza di affrontare una grande squadra, probabilmente la migliore della categoria, ma non ci faremo di certo intimorire e proveremo con le nostre armi ad ottenere unpositivo. Sarà una partita equilibrata e avvincente tra grandi squadre, come già accaduto nella gara d’andata, ma stavolta confidiamo in un esito diverso". Nonostante alcune accortezze disposte a proposito della vendita dei tagliandi, la società cremisi confida in un grande afflusso di pubblico daper spingere la squadra di Passarini alla vittoria.