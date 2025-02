Ilfattoquotidiano.it - Il “diavolo nero” è morto: la vera storia del mostro degli abissi ritrovato a Tenerife. Ora riposerà in eterno in un museo

Il “” è. Il piccolo esemplare femmina di melanoceto (Melanocetus johnsonii), appartenente all’ordine dei lofiformi e reso protagonista di un video virale su Instagram girato dal fotografo naturalista David Jara Boguñá, non ce l’ha fatta. Si trattava infatti di un pesce abissale solitamente attivo nelle profondità oceaniche comprese tra i 200 e i 2.000 metri che all’improvviso ha cercato di tornare in superficie. Il fotografo dall’organizzazione di ricerca Condrikche l ha ripreso mentre nuotava lentamente in verticale aveva subito intuito che il pesce potesse avere qualche problema di salute.“Il motivo della sua presenza in acque così basse è incerto. Potrebbe essere dovuto a una malattia, a una corrente ascensionale, alla fuga da un predatore”, aveva spiegato Boguñá su Instagram.