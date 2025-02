Screenworld.it - Il desiderio femminile nel Cinema contemporaneo

Per la maggior parte della storia dele della tv, i personaggi femminili sono stati scritti da autori maschi. Pertanto, la storia della rappresentazionesullo schermo è una storia di donne viste attraverso lo sguardo maschile. Ciò ha portato allo sviluppo di topoi che, nel tempo, hanno plasmato le donne come esseri unidimensionali, privi della naturale complessità e ambiguità riservate ai personaggi maschili. Ma c’è una caratteristica importante che la maggior parte di queste figure sembra condividere universalmente: la mancanza disessuale.Ripensando alla storia della rappresentazionesullo schermo, si può rapidamente constatare che se in passato alle donne è stato concesso un qualsiasi tipo di agency sessuale, è stato in una luce tipicamente negativa.