Il Cuore Scoperto | il podcast per ripensare le nostre relazioni e amarsi meglio

In un’epoca in cui l’amore viene spesso presentato come un susseguirsi di cliché, da San Valentino a cuori, fiori e cioccolatini, il“Il– una conversazione collettiva per ri-fare l’amore”, si fa portavoce di una riflessione ben più profonda e sostanziale: come ci si ama oggi? Come ci si potrebbe amare domani? Ilmette al centro le emozioni autentiche, la necessità di decostruire i modelli culturali oppressivi e il contrasto alla violenza di genere, offrendo uno spazio in cui l’amore non debba più essere sinonimo di sofferenza.Il, adattamento italiano di “Le Coeur sur la table” – il progetto francese diretto dalla giornalista Victoire Tuaillon – si propone di interrogare ilumano e di rivelare come intimità, potere e politica siano intrecciati nelleesperienze d’amore.