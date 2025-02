Thesocialpost.it - Il coraggio di Alessandra: scopre una donna segregata in cantina e affronta così il compagno-aguzzino

«Ho cercato di intervenire, ma lui mi ha spinto via, minacciandomi e dicendomi di non intromettermi. Ma non potevo rimanere in silenzio vedendo unamaltrattata in pubblico».descrive i momenti frenetici del 31 gennaio scorso, quando, grazie alla sua azione e alla chiamata al 112, ha aiutato a salvare unapolacca di 38 anni, tenuta prigioniera dal suoin unaalla periferia di Roma.Leggi anche: Sopravvissuta al cancro, l’annuncio pazzesco: “Eliminate questi oggetti dalla cucina”L’uomo trascinava la compagna per i capelli, cercando di riportarla nel luogo in cui l’avevaper anni, circondati da buste di vestiti e un secchio per i bisogni. «Ero al bar sotto casa a prendere un aperitivo – racconta la, intervistata dalla trasmissione Ore 14 su Rai 2, condotta da Milo Infante – quando all’improvviso quell’uomo è comparso di corsa, con uno sguardo furioso.