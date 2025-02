Lapresse.it - Il consigliere ucraino Podolyak: “Mattarella dice la verità, ecco perché la Russia è nervosa”

“Mi piace molto la posizione del presidente italiano, che ha definito in modo molto chiaro, concreto e audace tutti gli orrori che la ‘pace russa’ sta portando oggi in terre sovrane straniere. Ed è stata proprio una caratterizzazione così impeccabile dell’essenza del tipo di guerra russa a scatenare una reazionee inadeguata a Mosca“. Lo ha detto a LaPresse ilpresidenziale, Mychajlo, dopo che la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito “invenzioni blasfeme” le parole del presidente della Repubblica Sergiosull’aggressione dellaall’Ucraina.“Parole disi basano su fatti noti”“Tuttavia, l’adeguatezza e lamoderna sono concetti incompatibili. Ma le parole disi basano esclusivamente su fatti noti e comprovati, molti dei quali sono alla base di procedimenti penali in diverse giurisdizioni.