Il consigliere più ricco | Sono un imprenditore Non vivo di politica

di Nicholas MasettiANCONALo hanno definito più volte il Paperone per i suoi 163.275 euro di reddito nel 2023. Ma anche due anni fa si parlava di Renzo Marinelli, capogruppo della Lega in consiglio regionale, del più, con però 236.509 euro. Ovvero oltre 70mila euro in più nel 2021. ", con la società faccio le dichiarazioni. Il mercato cambia, il prossimo anno peggiorerà ancora", racconta l’ex sindaco di Castelraimondo, in provincia di Macerata, dal 1997 al 2006 e dal 2011 al 2021. La crisi delle industrie ha colpito anche a lei Marinelli. Le dichiarazioniancora alte macambiate. "Avendo un’azienda, una segheria specializzata negli imballaggi in legno e negli imballaggi industriali, viviamo anni balordi. Siridotti gli utili,aumentati i prezzi, è calata la produzione.