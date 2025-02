Lanazione.it - Il congresso comunale del Pd Cortona

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Si terrà domani, 15 febbraio dalle 15, nella sede in piazzale Europa 15 a Camucia, ildel Partito Democratico di. Si chiude un percorso che ha visto nelle ultime settimane coinvolti i circoli e le istanze del Partito Democratico dicon la partecipazione diretta degli iscritti. Ilsancirà il cambio alla guida del partito: a Luca Bianchi che lo ha guidato negli ultimi 5 anni, succederà Diego Angori, uscito come unico candidato nell’ultima assemblea degli iscritti. Per Angori: «sarà importante la discussione e l’eventuale approvazione sulle linee programmatiche che proporrò in sede congressuale. Dopo questo passaggio assumerò con spirito di servizio questo importante incarico e metterò il massimo dell’impegno per guidare il partito verso gli obiettivi che lo attendono».