Il caso dei medici a gettone, fuga dal sud a nord: "Pagati fino a 5 volte in più". I rischi dell'Autonomia differenziata

a 600 euro per un singolo turno. È quanto percepisce un medico a partita Iva che collabora con una delle cooperative che gestiscono i servizi di sanità privata alItalia.Il meccanismo è semplice: le cooperative che si aggiudicano gli appalti all’interno degli ospedali pubblicano delle inserzioni sugli appositi portali. Dei veri e propri annunci di lavoro rivolti aiche sono chiamati a colmare carenze di personale o a coprire turni particolarmente intensi. Tali appalti sono relativi, per lo più, a servizi erogati alItalia: e possono riguardare, a titolo di esempi, servizi di pronto soccorso o di guardia medica.Vengono perciò definiti“a” o “gettonisti”. Perché, appunto, lavorano e vengono retribuiti a singola prestazione. Una retribuzione che, come dicevamo, è particolarmente appetibile per chi magari viene dal Sud Italia lavora nella sanità pubblica o “percepisce 6 euro a paziente se medico di famiglia”.