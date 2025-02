Trentotoday.it - Il bimbo si rovescia sulla faccia l'acqua bollente per il thè

Una normale colazione durante qualche giorno di vacanza si è trasformata in un incubo per una famiglia che, in questi giorni, sta alloggiando in una struttura a Peio Fonti. L’allarme è scattato intorno alle 8:30 di oggi, venerdì 14 febbraio, quando un bambino di 7 anni, secondo le prime.