Lanazione.it - Il bilancio dei controlli. Viagra, droga e soldi. Il proibito nei bagagli

Leggi su Lanazione.it

FIRENZE, orologi di lusso. Ma anche un dente di capodoglio e coralli. Ai varchi dell’aeroporto di Peretola arriva di tutto, ma non passa tutto. Numeri e curiosità che si trovano neldel 2024 dell’attività in cooperazione fra i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza. La. Il monitoraggio di passeggeri in arrivo e in partenza ha permesso di scoprire e sequestrare circa 18 chili di sostanzestupefacenti di vario tipo e ha condotto a un arresto, sei denunce a piede libero per altrettanti passeggeri, nonché numerose segnalazioni alla Prefettura di diversi passeggeri quali consumatoridi droghe.Oltre ai numerosi sequestri di foglie di coca importate da cittadini peruviani, l’operazione più importante dell’anno è stata un sequestro di cocaina per un totale di quasi 14 kg al lordo del confezionamento.